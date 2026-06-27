Grausame Bluttat in beliebtem Urlaubsziel: Ehepaar und kleine Tochter mit Machete getötet

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In Rom wurden Eheleute und ihre kleine Tochter mit einer Machete umgebracht, nur ihr ältester Sohn hat überlebt. Ein Bekannter gilt als Tatverdächtiger.

Von Jan-Uwe Ronneburger

Rom (Italien) - Eheleute und ihre kleine Tochter sind in ihrer Wohnung in Rom mit einer Machete umgebracht worden.

Eheleute und ihre kleine Tochter wurden in Rom mutmaßlich Opfer eines grausamen Mordes.
Eheleute und ihre kleine Tochter wurden in Rom mutmaßlich Opfer eines grausamen Mordes.  © Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nur der älteste Sohn der Familie aus Bangladesch habe sich schwer verletzt retten können, berichtete die italienische Zeitung "La Repubblica". Er werde in einem Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr. 

Aufgrund seiner Angaben fahnde die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem Verdächtigen, bei dem es sich um einen Bekannten der Familie handeln soll, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Das Motiv der Bluttat war zunächst unklar. Der Täter könne von der ermordeten Frau besessen gewesen sein oder die Tat habe etwas mit dem 20-jährigen Sohn zu tun, schrieb die Zeitung.

Vor einem Hauseingang wurden nach der Bluttat Blumen in Gedenken der Opfer abgelegt.
Vor einem Hauseingang wurden nach der Bluttat Blumen in Gedenken der Opfer abgelegt.  © Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Ermittler klären nun die Hintergründe auf.
Ermittler klären nun die Hintergründe auf.  © Francesco Benvenuti/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Die grausame Tat ereignete sich in einer Wohnung im Nordwesten Roms.
Die grausame Tat ereignete sich in einer Wohnung im Nordwesten Roms.  © Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nachbarn der Wohnung im Stadtteil Pineta Sacchetti im Nordwesten Roms hätten von einem lautstarken Streit kurz vor dem Angriff mit der Machete berichtet.

Titelfoto: Bildmontage: Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa / Francesco Benvenuti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

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