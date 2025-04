Italienische Mafia auf Beutezug: Bauern fürchten um ihre Ernte

Schlechte Ernteerträge und steigende Produktionskosten lassen die Preise für Olivenöl in die Höhe schießen. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Laut einem Bericht von Daily Star probiert die italienische Mafia derzeit, die Kontrolle über den globalen Olivenhandel zu übernehmen.

Aufgrund von Ernteausfällen und steigenden Produktionskosten in den letzten Jahren ist das Öl zu einem echten "grünen Gold" geworden. So bekriegen sich derzeit verschiedene Mafiafamilien, indem sie versuchen, so viele Oliven wie möglich zu erbeuten.

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich im süditalienischen Apulien ein Überfall am helllichten Tage, bei dem fünf Mafia-Mitglieder einen Lkw kaperten, in dem Olivenöl im Wert von über 300.000 Euro transportiert wurde.

Immer wieder kommt es derzeit in dieser Region zu Überfällen, sodass die Bauernorganisation "Coldiretti" nun ihre Mitglieder dazu aufgerufen hat, sich selbst und ihre Ernte zu schützen. So sollen sie ihr Land durch Helikopter überwachen lassen, ihre Tanklaster mit GPS-Trackern ausstatten und bei Transporten einen Polizei-Konvoi anfordern.

In einem Statement sagt Pietro Piccioni, der Leiter der Organisation: "Während der Erntezeit überfallen Räuber im gesamten Land die Farmen. In der Nacht müssen die Oliven wie Diamanten bewacht und tagsüber zu den Mühlen eskortiert werden."