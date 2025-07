27.07.2025 07:35 15.283 Tödlicher Bade-Ausflug: Junge (†12) fällt gehirnfressendem Parasiten zum Opfer

Es sollte ein schöner Tag am See werden, doch für einen 12-jährigen Jungen aus den USA endete der Badeausflug in einer tödlichen Tragödie.

Von Isabel Klemt

Columbia (USA) - Es sollte ein schöner Tag am See werden, doch für einen 12-jährigen Jungen aus den USA endete der Badeausflug in einer tödlichen Tragödie. Alles in Kürze 12-jähriger Junge stirbt nach Badeausflug an gehirnfressendem Parasiten

Jaysen Carr infiziert sich im Lake Murray in den USA

Keine effektive Behandlung gegen den Erreger vorhanden

Familie sammelt Spenden für die Beerdigung

Nur vier von 164 Infizierten haben überlebt Mehr anzeigen Jaysen Carr (†12) wurde nach dem Schwimmausflug schwer krank. © Gofundme/Screenshot/Support the Carr Family in Memory of Jaysen Wie "WIS News 10" berichtet, wurde Jaysen Carr nach einem Schwimmausflug im beliebten Lake Murray am 7. Juli schwer krank. Der See zieht jährlich Zehntausende Besucher an. Schnell wurde klar, dass Jaysen sich mit einer gehirnfressenden Amöbe infiziert hatte, für die es bislang keine effektive Behandlung gibt. Am 18. Juli verlor Jaysen schließlich den Kampf gegen den gefährlichen Erreger. Zwischen 1962 und 2023 wurden in den USA 164 Infektionen mit diesem Parasiten dokumentiert. (Symbolbild) © 123RF/lapandr Familie sammelt Spenden, um Beerdigung für Jaysen zu bezahlen Jaysen (†12) starb am 18. Juli an dem gefährlichen Erreger. © Bildmontage: Gofundme/Screenshot/Support the Carr Family in Memory of Jaysen Die Familie ist unendlich traurig und ließ über ihren Anwalt gegenüber dem Sender verkünden: "Jaysens Familie trauert um diesen unvorstellbaren Verlust, ist aber auch dankbar für die große Liebe und Unterstützung, die sie von der Gemeinde erhalten hat. Die Familie hat viele Fragen dazu, wie und warum Jaysen gestorben ist, und möchte alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass dies keiner anderen Familie widerfährt." Um die hohen Beerdigungskosten zu decken, wurde eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen, die bereits 42.382 US-Dollar (rund 36.000 Euro) gesammelt hat. Zwischen 1962 und 2023 wurden in den USA rund 164 Infektionen mit diesem Parasiten dokumentiert, dabei haben nur vier Menschen überlebt, berichtete Mirror.

