Lawinenalarm! Ferienort unter Schneemassen begraben

Macugnaga (Italien) - In einem beliebten Ferienort im Norden Italiens liegt der Schnee bis zu anderthalb Meter hoch, wodurch die Lawinengefahr steigt.

Die kleine Gemeinde wurde von den Schneemassen überrascht. © Facebook/Screenshot/Passione Neve & Montagna

Wie 3bmeteo berichtet, hat starker Schneefall in der Nacht auf Sonntag die kleine Gemeinde Macugnaga überraschend getroffen.

Obwohl die Bewohner des Wintersportortes an harte Winter gewöhnt sind, kam der plötzliche Schneefall mit voller Wucht.

Innerhalb von nur 24 Stunden fielen rund 150 Zentimeter Neuschnee – ein außergewöhnlicher Wert für Mitte März.

Autos wurden von den Schneemassen begraben, und einige Anwohner mussten sich sogar aus ihren Häusern freischaufeln.

In den Straßen türmt sich der Schnee inzwischen bis zu anderthalb Meter hoch.