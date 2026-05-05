Mallorca-Urlauber aufgepasst: Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Spanien - Ein Griff zum Handy, ein schneller Klick und schon ist es passiert: Die spanische Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit QR-Codes, die insbesondere Touristen auf Mallorca treffen kann.

Durch gefälschte QR-Codes kann der Urlaub schnell zur Kostenfalle werden. (Symbolbild) © 123RF/evgeniiazakharishcheva

Im Restaurant, am Parkautomaten oder auf Strafzetteln - QR-Codes erleichtern uns inzwischen längst den Alltag, wenn es etwa um das Bezahlen von Rechnungen oder einen Blick in die Speisekarte geht.

Doch Vorsicht! Genau hier lauern Gefahren - insbesondere für Urlauber, warnt nun die spanische Nationalpolizei auf ihren Social-Media-Kanälen.

Denn beim sogenannten "Quishing", auch "QRishing" genannt, nutzen Kriminelle gezielt das Vertrauen von Touristen aus und hauen diese dann perfide übers Ohr: Laut "Mallorca Magazin" überkleben die Täter dabei die ursprünglichen QR-Codes mit gefälschten Stickern, vorzugsweise an beliebten Touri-Hotspots.

Wer die täuschend echt aussehende Fälschung scannt, landet nicht auf der echten Seite, sondern auf einer Kopie, die sich kaum vom Original unterscheiden lässt: gleiches Logo, gleicher Aufbau, gleiche Farben.

Anschließend werden die Opfer aufgefordert, ihre E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder sogar Kreditkarteninformationen einzugeben. In manchen Fällen wird im Hintergrund auch Schadsoftware auf dem Gerät installiert.

Die Folgen des Betrugs reichen im schlimmsten Fall von Identitätsdiebstahl bis hin zu leergefegten Bankkonten.