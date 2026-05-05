Mallorca-Urlauber aufgepasst: Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche
Spanien - Ein Griff zum Handy, ein schneller Klick und schon ist es passiert: Die spanische Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit QR-Codes, die insbesondere Touristen auf Mallorca treffen kann.
Im Restaurant, am Parkautomaten oder auf Strafzetteln - QR-Codes erleichtern uns inzwischen längst den Alltag, wenn es etwa um das Bezahlen von Rechnungen oder einen Blick in die Speisekarte geht.
Doch Vorsicht! Genau hier lauern Gefahren - insbesondere für Urlauber, warnt nun die spanische Nationalpolizei auf ihren Social-Media-Kanälen.
Denn beim sogenannten "Quishing", auch "QRishing" genannt, nutzen Kriminelle gezielt das Vertrauen von Touristen aus und hauen diese dann perfide übers Ohr: Laut "Mallorca Magazin" überkleben die Täter dabei die ursprünglichen QR-Codes mit gefälschten Stickern, vorzugsweise an beliebten Touri-Hotspots.
Wer die täuschend echt aussehende Fälschung scannt, landet nicht auf der echten Seite, sondern auf einer Kopie, die sich kaum vom Original unterscheiden lässt: gleiches Logo, gleicher Aufbau, gleiche Farben.
Anschließend werden die Opfer aufgefordert, ihre E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder sogar Kreditkarteninformationen einzugeben. In manchen Fällen wird im Hintergrund auch Schadsoftware auf dem Gerät installiert.
Die Folgen des Betrugs reichen im schlimmsten Fall von Identitätsdiebstahl bis hin zu leergefegten Bankkonten.
Mallorca-Urlauber sollten auf überklebte QR-Codes achten
Gerade die bei Deutschen so beliebte Urlaubsinsel Mallorca gilt aufgrund der Touristenmassen als besonders attraktiv für Betrüger.
Laut Polizei sollten Reisende daher insbesondere an stark frequentierten Orten aufmerksam sein und zweimal hinschauen, bevor sie blind einen QR-Code scannen.
Ein typisches Warnsignal seien nachträglich aufgeklebte Sticker, so die Beamten. Außerdem sollten Nutzer immer die angezeigte Internetadresse überprüfen, bevor sie ihre persönlichen Daten eintippen.
Wer fürchtet, doch auf die Masche hereingefallen zu sein, sollte keine Zeit verlieren: Vorgang abbrechen, Bank informieren, Passwörter ändern - und dann Anzeige erstatten, lautet die Empfehlung der Polizei.
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