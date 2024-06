Mann stirbt auf Vesuv - weil es zu warm war?

Ein britischer Tourist ist am Vulkan Vesuv in Italien ums Leben gekommen. © Alexandra Stahl/dpa-tmn/dpa

Der 56-jährige britische Tourist war mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Italien im Urlaub.

Während einer Wanderung auf den Gipfel des Vulkans Vesuv soll Mark John Irwin einen Herzinfarkt erlitten haben.

Einheimische Bergführer, die mit einem Defibrillator ausgerüstet waren, versuchten 40 Minuten lang, den Familienvater wiederzubeleben.

Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte verstarb Irwin noch auf dem Vulkan in der Nähe von Neapel. Besonders tragisch ist, dass sich der 56-Jährige vermutlich wenige Wochen vor dem Vorfall einer Herzoperation unterzogen hatte.

Auslöser für den Herzinfarkt soll die derzeitige Hitzewelle gewesen sein. In Italien werden aktuell Temperaturen von bis zu 40 Grad gemessen.

Paolo Cappelli, Präsident einer Vereinigung von Bergführern, sagte gegenüber The Telegraph: "Das ist sehr traurig. So etwas passiert am Vesuv sehr selten. Wir haben alle ein bis zwei Jahre einen Todesfall, was nicht viel ist, wenn man bedenkt, dass jeden Tag etwa 3000 Menschen den Gipfel des Vulkans erklimmen."

Ein Sprecher der britischen Botschaft in Italien sagte, Beamte würden die Familie vor Ort unterstützen und stünden in Kontakt mit den lokalen Behörden.