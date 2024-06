Leiche auf griechischer Insel gefunden: Es ist verschwundener BBC-Star!

Symi (Griechenland) - Vor einigen Tagen verschwand BBC-Star Dr. Michael Mosley (67) plötzlich von der griechischen Urlaubsinsel Symi. Am Sonntag haben Ermittler bei der Suche nach dem Vermissten eine Leiche gefunden! Am Nachmittag stand fest: Es handelt sich um den verschwundenen Radio- und TV-Moderator.

Am Nachmittag dann die Gewissheit: "Wir haben die Leiche des [vermissten] Mannes gefunden", so Papakalodoukas gegenüber dem Nachrichtensender Skai. Auch Mosleys Frau bestätigte den Tod ihres Mannes gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA.

Am fünften Tag der Suche nach dem bekannten TV-Arzt sind die Einsatzkräfte fündig geworden: Eine Leiche wurde entdeckt! Das bestätigte ein Rettungshelfer gegenüber der BBC .

Gemeinsam mit seiner Frau befand sich der 67-Jährige wegen eines Urlaubs in der südöstlichen Ägäis. Am Mittwochmittag war er zu einem Spaziergang am Agios-Nikolaos-Strand aufgebrochen, von dem er nicht mehr zurückkehrte. Seine Frau, Dr. Clare Bailey (62), alarmierte am Abend die Polizei.

Der Brite war unter anderem ein Teil von mehreren TV-Programmen und BBC Radio 4's "Just One Thing"-Podcast. Als Gast der Sendung "This Morning" wurde der Arzt einem größeren Publikum bekannt. Für die Daily Mail war er darüber hinaus als Kolumnist tätig.

Nach seinem Verschwinden gingen die Behörden zunächst davon aus, dass Mosley bei seinem Spaziergang von einer Klippe ins Meer gestürzt sein könnte. Dazu ins Bild passt: Seine Leiche wurde am Sonntag an einer kleinen Klippe auf einem felsigen Hügel in der Nähe des Dorfes Pedi gefunden.

Seine Frau bedankte sich indes für die Hilfe der Menschen, die mit nach Mosley gesucht hatten. "Es ist niederschmetternd, Michael verloren zu haben, meinen wunderbaren, lustigen, netten und brillanten Ehemann. Wir hatten ein unglaublich glückliches Leben zusammen. Wir liebten uns sehr und waren so glücklich miteinander", ließ sie in einem Statement verlauten.