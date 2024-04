Naturschauspiel über Europas aktivstem Vulkan: Ätna spuckt Rauchzeichen!

Über dem Ätna können derzeit Dampfringe beobachtet werden. © Giuseppe Di Stefano/AP/dpa

Bei dem "Phänomen, das es in dieser Art noch nie gegeben hat", handle es sich um sogenannte "vulkanische Wirbelringe", erklärte etwa der deutsche Vulkanologe Boris Behncke über sein X-Profil.

Solche Wirbelringe an sich sind dabei zwar nichts Neues, in diesem Ausmaß allerdings ungewöhnlich. Das italienische Magazin "Catania" sprach dabei von einem neuen Rekord-Ausstoß.

Ursache für aktuelle tausende solcher Wirbelringe aus dem 3357 Meter hohen Vulkan sei laut Behncke dabei ein neuentstandener Krater auf dem Ätna.

"Am späten Nachmittag des 2. April öffnete sich am nordöstlichen Rand des Südostkraters ein kleiner Schlund, aus dem glühende Gaswolken aufstiegen. Am nächsten Morgen konnte man feststellen, dass diese Puffs eine beeindruckende Menge an Dampfringen produzierten."

In den sozialen Medien wurde der Ätna bereits zur "Dame der Ringe" getauft.