Rätselraten um lauten Knall: Auf Urlaubsinsel ranken sich wilde Gerüchte

Elba (Italien) - Am Donnerstagnachmittag erschütterte ein lauter Knall die Mittelmeerküste der Toskana. Einheimische und Urlauber zeigten sich verwirrt und gleichzeitig geschockt: Was hatte es damit auf sich?

Auf der Insel Elba lässt es sich aushalten. Ein lauter Knall am Himmel störte am Donnerstag die Idylle. © FABIO MUZZI / AFP

Die Spekulationen nahmen ihren Lauf, nachdem die italienische Idylle gegen 16.30 Uhr erschüttert wurde. Vermutungen reichten von einem Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen haben sollte, bis zu einem Meteoriten, der in die Erdatmosphäre eingedrungen sein könnte.

Badegäste, deren Sonnenliegen am Strand der Insel Elba gewackelt hatten, glaubten hingegen an ein Erdbeben. Doch wer hatte am Ende recht?

Wie Corriere della Sera berichtete, habe das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie zum Vorfall geschwiegen. Der regionale Zivilschutz soll die Erdbeben-Theorie wiederum dementiert haben.

Ebenso schnell lösten sich die Vermutungen rund um das Überschallflugzeug in Luft auf. Eugenio Giani, Präsident der Region, teilte nämlich nach Rücksprache mit der Luftwaffe mit, dass keine (zumindest italienischen) Jets den Luftraum überquert hätten.