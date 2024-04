Rauchen verboten: Hier darf sich keine Kippe mehr angesteckt werden!

Turin - Kein Kippchen zum Espresso mehr: Die italienische Stadt Turin schiebt den Riegel vor und verbietet die Zigarette in der Öffentlichkeit. Künftig darf auf der Café-Terrasse oder an der Bushaltestelle nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung aller Umstehenden geraucht werden.

Im öffentlichen Raum darf in Turin nun nicht mehr geraucht werden. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Die viertgrößte Stadt Italiens geht mit drastischen Maßnahmen gegen die schädlichen Tabak-Produkte vor.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa und die Turiner Zeitung La Stampa berichteten, stimmte der Stadtrat kürzlich einer Änderung der Stadtpolizeiverordnung zu. Damit wird das Rauchen oder Dampfen im Freien verboten, wenn sich im Umkreis von fünf Metern eine andere Person aufhält.

Während Rauchen bereits in vielen Ländern verpönt und in der Öffentlichkeit verboten ist, hinken viele europäische Länder hinterher. Italien liegt dabei laut Eurostat-Statistik im unteren Mittelfeld, zwei Plätze vor Deutschland.

Bislang galt in Turin lediglich ein Rauchverbot auf Spielplätzen. Jetzt ist das Rauchen nicht nur in der Gegenwart von Kindern oder Schwangeren untersagt, sondern auch generell an jedem Ort im Freien.

Betroffen sind dabei sowohl die klassischen, als auch E-Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und andere Tabak-Ersatzprodukte wie IQOS.