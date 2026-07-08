Streit um Italiens Strände: Diese Regel könnte Touristen den Urlaub vermiesen

Italien - Sommer, Sonne satt und Strand. Für viele klingt das nach einem perfekten Urlaub. Doch in der italienischen Region Apulien geht Strandbetreibern eine Sache gehörig gegen den Strich. Ein Verbot wird diskutiert. Ein Verbot, was bei den Betreibern die Kassen klingeln lassen und bei Besuchen die Bäuche knurren lassen wird.

Wird der Strandtag bald zum Luxus? Schon jetzt bleiben viele Liegestühle und Sonnenschirme an den Stränden unbenutzt. (Symbolbild) © Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Konkret geht es um ein Verbot Essen mit an den Strand zu nehmen. Betreiber von Stränden in der Region Apulien möchten das Mitbringen von Speisen "erschweren oder sogar verbieten", heißt es in einem Bericht von "Südtirol News".

Ziel der Beschränkung ist es, dass Bars und Restaurants an den Promenaden wieder mehr Umsatz machen. Anstelle sich ein belegtes Brot zum Mittag zu genehmigen, sollen Badegäste – zumindest aus der Sicht der Strandbetreiber – lieber in Restaurants gehen und dort etwas bestellen. Ein Strandurlaub mit der Familie kann so schnell ins Geld gehen.

Auch die Verbraucherverbände haben sich gegen das Verbot ausgesprochen. Bereits in den vergangenen Jahren sind laut dem Verbraucherschutzverein "Adoc" die Preise für Strandliegen und Sonnenschirme um ganze 25 Prozent gestiegen. Wenn jetzt auch noch das Essen in teuren Strandrestaurants dazukommt, wird der eigentlich so erschwingliche Strandurlaub schnell unbezahlbar.

Eine Woche am Strand könnte also schon bald zum Luxus werden, den sich nicht jeder leisten kann.

Vom Verbot selbst sind jedoch keinesfalls nur Touristen betroffen. Auch Einheimische leiden unter den rapiden Preissteigerungen.