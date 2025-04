Wer zu diesem Berg wandern will, muss zukünftig ein Ticket ziehen

Auronzo di Cadore (Italien) - Die ikonische Bergkette "Die drei Zinnen" gilt als eines der beliebtesten Ziele für Wanderer und Tagestouristen in Südtirol . Doch diesen Menschenmassen soll jetzt ein Ticket-System entgegenwirken.

Die drei Zinnen sind für viele Wanderer DIE Adresse in Südtirol. © Südtirol Marketing/Helmuth Rier

Laut einem Bericht der Tiroler Zeitung "Südtirol News" hat Dario Vacellio Galeno (57), Bürgermeister der kleinen Gemeinde Auronzo di Cadore am Fuße der Bergkette, vor Kurzem seine Idee vorgestellt.

Da gerade zur Hochsaison die Passstraßen um die Zinnen herum quasi immer überfüllt sind und sich jeden Tag ein Stau bildet, möchte er diesem Wahnsinn ein Ende setzen, um die Straßen und somit auch sein Dorf zu entlasten.

So berichtet die Zeitung, dass an Spitzentagen bis zu 13.000 Menschen in die Region einreiten. Im Durchschnitt möchten täglich zwischen 8000 und 10.000 Touristen das berühmte Bergmassiv sehen.

Ein Ticket-System soll diese Zahl ab Sommer des kommenden Jahres 2026 mindestens halbieren. Außerdem plant Galeno, mehr auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse zu setzen, welche im aktuellen Verkehrschaos keine Chance haben.

Auch über den Bau einer Seilbahn wird derzeit noch debattiert.