Tödlicher Surf-Unfall: Influencerin von Schwertfisch aufgespießt!

Influencerin Giulia Manfrini (†36) ist tot. © Instagram/giuliamanfrini

Wie die indonesische Nachrichtenagentur Antara News berichtete, sei die Surferin von der Schnauze des Tiers aufgespießt worden.

"Die Informationen, die wir vom Leiter des Unterbezirks Südwest-Siberut erhielten, besagten, dass ein italienischer Ausländer beim Surfen einen Unfall hatte", so Lahmudin Siregar, amtierender Leiter der Mentawai Islands Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) am Freitag, dem 18. Oktober (Ortszeit).

Der Unfall hätte sich am beliebten Surf-Spot vor Maskout Island ereignet. "Unerwartet sprang ein Schwertfisch auf Manfrini zu und rammte ihn [seine Schnauze; Anm. d. Red.] direkt in die Brust der Touristin", so Lahmudin Siregar.