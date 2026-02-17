Mega-Deal! Pokémon-Karte bringt YouTuber Rekordsumme ein
Los Angeles (USA) - Der YouTuber Logan Paul (30) hat eine seltene Pokémon-Karte für eine Rekordsumme verkauft.
Wie CNN berichtet, ging die außergewöhnliche Pikachu-Karte im perfekten Erhaltungszustand für rund 16,5 Millionen US-Dollar (13,9 Millionen Euro) am Montag (Ortszeit) bei Goldin Auctions unter den Hammer - inklusive Diamantkette.
Die Auktion dauerte 42 Tage. Zunächst lag der Preis bei 6,882 Millionen US-Dollar. Eine Flut von Last-Minute-Geboten trieb den Gesamtpreis auf 16,492 Millionen US-Dollar.
"Mein Gott, das ist ja Wahnsinn!", rief Paul, nachdem die Auktion mit insgesamt 97 Geboten beendet und Konfetti herabgeregnet war.
Logan Paul stell einen neuen Weltrekord auf
Damit stellte Logan Paul einen neuen Weltrekord für die teuerste jemals verkaufte Pokémon-Sammelkarte auf.
Der 30-Jährige hatte das seltene Sammlerstück 2022 selbst für über fünf Millionen Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) erworben und damit damals den Rekord für den teuersten privaten Kauf einer Pokémon-Karte aufgestellt.
Bei der versteigerten Karte handelt es sich um die Pikachu-Illustrator-Karte, eine von nur 39 Exemplaren, die Ende der 1990er-Jahre für einen Pokémon-Illustrationswettbewerb entstanden.
Titelfoto: Collage: Screenshot/Instagram/@loganpaul