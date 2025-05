Schon wieder eine Festnahme: Erneut landet eine Touristin (21) im Gefängnis

Eine britische Touristin, Charlotte May Lee (21), wurde in Sri Lanka wegen Drogenschmuggels festgenommen. Nun droht ihr eine lange Haftstrafe.

Von Isabel Klemt

Colombo (Sri Lanka) - Eine weitere junge britische Touristin (21) wurde festgenommen, diesmal in Sri Lanka. Ihr droht ebenfalls eine lange Haftstrafe unter harten Bedingungen.

In ihrem Gepäck fanden Zollbeamte Cannabis im Wert von rund 1,37 Millionen Euro. © Facebook/Screenshot/Lanka Pathalaya - ලංකා පාතාලය Wie Daily Mail berichtet, wurde Charlotte May Lee am Montag am Flughafen der sri-lankischen Hauptstadt Colombo festgenommen, nachdem sie aus Bangkok eingereist war. In ihrem Gepäck fanden Zollbeamte Cannabis im Wert von rund 1,37 Millionen Euro. Die Behörden präsentierten später Dutzende Beutel mit Drogen, die die 21-Jährige bei sich hatte. Seit ihrer Festnahme sitzt Charlotte in Untersuchungshaft in einer überfüllten Zelle, die sie mit rund 20 weiteren Frauen teilen muss. Aus aller Welt Tödlicher Ausflug: Vermisste Wanderin stirbt unter mysteriösen Umständen Freunde und Familie zeigen sich fassungslos. Niemand hätte der jungen Frau so etwas zugetraut, heißt es aus ihrem Bekanntenkreis.

Vor ihrer Festnahme verbrachte Charlotte (21) Urlaub in Thailand. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/charlottemaylee

Charlotte könnte eine Haftstrafe von 20 bis 25 Jahren erwarten

Charlotte befindet sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft, untergebracht in einer überfüllten Zelle. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/charlottemaylee Wie The Sun berichtet, heißt es aus ihrem Umfeld, dass Charlotte nach einer schwierigen Trennung zuletzt angedeutet habe, einen Mann in Thailand treffen zu wollen. Ob dieser in den Fall verwickelt ist, ist bisher unklar. Zuvor hatte sie einen Sommer lang bei TUI als Flugbegleiterin gearbeitet, bevor sie vor einigen Monaten eine Ausbildung zur Wimpernstylistin begann. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigte sie sich stolz mit der TUI-Uniform und später glücklich auf Reisen durch Thailand. Zu sehen waren Bilder von weißen Stränden, Partys und Selfies. Am Tag ihrer Festnahme postete sie sogar noch ein TikTok-Video aus dem Flugzeug mit Gesichtsmaske. Aus aller Welt Verhaftete Touristin (18) möglicherweise schwanger: Ihr Kind müsste im Gefängnis aufwachsen Die britische Botschaft ist eingeschaltet, hat jedoch bereits mitgeteilt, dass der jungen Frau eine Haftstrafe zwischen 20 und 25 Jahren drohen könnte. Die Ermittlungen dauern an.

Charlotte May Lee (21) war eine Zeit lang als Flugbegleiterin bei TUI tätig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/charlottemaylee

Eine junge Britin wurde wie Charlotte kürzlich in Georgien festgenommen