Rucksacktour endet in einem Albtraum: Junger Frau droht lange Haft unter harten Bedingungen

Was als Abenteuerreise in Thailand begann, könnte für eine 18-Jährige in einem Albtraum enden - ihr droht eine lange Haftstrafe in Georgien!

Von Isabel Klemt

Tiflis (Georgien) - Was als Abenteuerreise in Thailand begann, könnte für eine 18-jährige Britin in einem Albtraum enden - ihr droht eine lange Haftstrafe in Georgien! Bella May Culley (18) war mit dem Rucksack aufgebrochen, um zu reisen. © Instagram/Screenshot/xxbellamay Wie Daily Mail berichtet, soll Bella May Culley 13 Kilogramm Drogen, vor allem Cannabis, nach Georgien geschmuggelt haben. Am Flughafen der Hauptstadt Tiflis klickten schließlich die Handschellen. Die junge Rucksackreisende galt zunächst seit dem 10. Mai als vermisst. Nach einem Stopp auf den Philippinen während ihrer Rundreise fehlte von ihr jedes Lebenszeichen, und ihre Familie war in großer Sorge. Am Dienstagabend nahm der Fall eine dramatische Wendung: Es wurde bekannt, dass Bella festgenommen wurde - und Bilder zeigen sie in Handschellen, von der Polizei abgeführt. Bella May Culley droht eine lange Gefängnisstrafe Im Falle einer Verurteilung drohen ihr mindestens 20 Jahre Haft. (Symbolbild) © 123RF/alexandersikov Laut Mirror wird der 18-Jährigen vorgeworfen, eine besonders große Menge Drogen gekauft, gelagert und illegal nach Georgien gebracht zu haben. Seit ihrer Festnahme sitzt sie in Untersuchungshaft. Der Prozess steht noch bevor - im Falle einer Verurteilung drohen ihr mindestens 20 Jahre Haft. Das Frauengefängnis, in dem sie untergebracht werden könnte, gilt laut Berichten als veraltet, überfüllt und unhygienisch. Ihr Vater und ihre Tante sind bereits nach Georgien gereist, um sich ein Bild vor Ort zu machen und die 18-Jährige zu unterstützen.

