Kammerjäger schneidet Loch in die Wand: Was ein Specht dort hinterlassen hat, kann niemand fassen!

Kalifornien (USA) - Eine Familie findet immer wieder kleine Würmer an der Wand. Als sie einen Kammerjäger rufen, um das Problem zu beseitigen, wird ihnen langsam das "epische Ausmaß" der Plage bewusst. Denn in ihren Wänden lauerte noch etwas ganz anderes...

Nachdem das erste Loch entstanden war, nahm die Eichel-Flut kein Ende mehr. © Bildmontage: Facebook/Nick's Extreme Pest Control

Nick Castro, Geschäftsführer und Namensgeber von "Nick's Extreme Pest Control" in Kalifornien, betreibt seit mehr als 20 Jahren ein erfolgreiches Geschäft. Doch in all dieser Zeit ist ihm so etwas wie hier noch nie begegnet.

Auf Facebook teilte der professionelle Kammerjäger eine Bilderserie seines letzten Einsatzes. Die Bewohner hätten ihn zu ihrem Haus gerufen, das von einem hartnäckigen Specht heimgesucht wurde.

"Der Vogel war ein ziemlicher Horter", sagte Castro und erklärte, dass das Tier es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Löcher in die Verkleidung des Hauses zu bohren, um darin Nahrung für später zu lagern.

Die bevorzugte Speise des Eindringlings waren dabei Eicheln, die der Specht ursprünglich auf den Balken und Verstrebungen des Hauses platzierte. Zum Unglück aller Beteiligten blieben diese jedoch nicht an Ort und Stelle liegen, sondern fielen in die leeren Hohlräume in den Wänden.

Castro rechnete damit, einige Eicheln zu finden, als er das erste Loch in die Wand schnitt. Doch mit dieser regelrechten Flut an Nüssen konnte niemand rechnen!