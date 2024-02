Geldbeutel fällt ins Meer: Als Besitzerin Monate später am Strand spaziert, trifft sie der Schock

Ein Taucher suchte nach dem Geldbeutel der Kanadierin - erfolglos. Acht Monate später fand sie ihr Eigentum am Ufer. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/marciecjohn

"Ich wusste es sofort", sagte Callawaert kürzlich gegenüber cheknews über die erstaunliche Entdeckung, die ans Ufer gespült wurde. Sie dokumentierte ihren Fund und veröffentlichte die Aufnahmen anschließend auf TikTok. "Ich hatte es bereits vor acht Monaten gefilmt und gepostet, also konnte ich auch gleich das Update posten, denn niemand würde mir glauben", sagte sie der Seite.

Laut dem Bericht befanden sich in der bemerkenswert gut erhaltenen Brieftasche zwar nur 20 Dollar Bargeld, ihre Karten und Ausweise waren jedoch auch noch alle da. "Der einzige Schaden ist, dass der Reißverschluss korrodiert ist", sagte sie.

Im Juni 2023 stieg die Frau an der Küste in der Nähe ihres Hauses in ein Boot. Dann hörte sie ein verdächtiges Geräusch: "Ich hatte die Tasche meines Rucksacks, in die die Brieftasche passt, nicht geschlossen und hörte das Platschen, als ich in mein Boot stieg", so Callawaert.