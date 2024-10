Schrecklicher Fund: Supermarkt-Mitarbeiterin tot in Backofen aufgefunden

Halifax (Kanada) - Eine 19-jährige Mitarbeiterin des Supermarktes Walmart wurde am Samstag tot aufgefunden, nachdem sie in einem begehbaren Backofen eingeschlossen worden war.

In einer kanadischen Filiale der Supermarktkette Walmart wurde eine 19-Jährige tot aufgefunden. © Sue Ogrocki/AP/dpa

Wie People berichtete, wurde die kanadische Polizei gegen 19.30 Uhr unter dem Stichwort "plötzlicher Todesfall" zu einer Filiale in Halifax gerufen.

In einer Pressemitteilung bestätigten die Beamten, dass die junge Frau in einem "großen begehbaren Ofen in der Bäckereiabteilung des Ladens" gefunden wurde.

Die Ermittlungen zum "plötzlichen Tod" im Walmart seien laut Polizei "komplex" und könnten "eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen". Es wurde bisher nicht geklärt, ob der Vorfall als potenziell kriminell eingestuft wird.

"Es ist wichtig anzumerken, dass die Ermittlungen noch nicht den Punkt erreicht haben, an dem die Todesursache bestätigt werden konnte", fügte die Polizei hinzu.