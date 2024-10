Was ist das? An Strände gespülter, weißer Glibber gibt Rätsel auf!

Die Frage was das ist oder woher dieser weiße Schleim kommt, ist bislang noch unklar. © Facebook/Philip Grace

"Weiß irgendjemand, was diese Klumpen sind? Sie sind wie Toutonteig und am ganzen Strand", schrieb Facebook-Nutzer Philip Grace Anfang September in eine Gruppe innerhalb des sozialen Netzwerks. Daraufhin spekulierten Nutzer, womit sie es hier zu tun haben könnten.

Gegenüber The Guardian teilte Neufundländer Dave McGrath mit, er habe "Hunderte, einfach Hunderte von ihnen" im Sand verstreut entdeckt. "Sie sahen so aus wie ein Pfannkuchen, bevor man ihn umdreht, wenn er diese kleinen Blasen hat. Ich habe ein paar mit einem Stock angestochen und sie waren innen schwammig und fest", so McGrath. "Ich lebe seit 67 Jahren hier und habe so etwas noch nie gesehen, niemals."

Die Regierungsbehörde "Environment and Climate Change Canada" gab gegenüber CBS bekannt, dass es sich hierbei um "eine mysteriöse Substanz" handele.