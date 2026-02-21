Katastrophe im Tierpark: Mehr als 70 Tiger durch Virus verendet

Thailand - Binnen weniger Wochen sind dutzende Tiger in einem privaten Raubtierpark in Thailand an Krankheiten verendet.

Dutzende Tiere zeigten bei einer Untersuchung Anzeichen einer Erkrankung. (Symbolbild) © MLADEN ANTONOV / AFP

Bei Untersuchungen seien Infektionen mit dem hoch ansteckenden Staupe-Virus sowie Bakterien nachgewiesen worden, erklärte das Veterinäramt von Chiang Mai im Norden des Landes am Freitag.

Insgesamt verendeten in dem Park demnach 72 Tiger. Bei Tigern sei die Staupe schwerer nachzuweisen als bei Hunden oder Katzen, erklärte ein Sprecher der Veterinärbehörde: "Als wir merkten, dass sie krank sind, war es schon zu spät."

Der betroffene Tierpark "Tiger Kingdom" wirbt damit, dass Touristen dort die Raubtiere anfassen und Fotos mit ihnen machen können.

Tierschützer kritisieren derartige Einrichtungen wegen der dort herrschenden Bedingungen.

"Diese Tiger sind gestorben, wie sie gelebt haben - in Elend, Gefangenschaft und Angst", sagte ein Sprecher der Tierschutzorganisation Peta.