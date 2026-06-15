Hubschrauber kollidieren in der Luft und stürzen auf Parkplatz: Alle sechs Insassen tot

Rio de Janeiro (Brasilien) - Beim Zusammenstoß von zwei Hubschraubern in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen.

Die Trümmerteile lagen verstreut auf dem Boden. © Bruna Prado/AP/dpa

Die beiden Helikopter kollidierten in der Luft und stürzten auf den Parkplatz eines Autohändlers, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

Dabei explodierte einer der Hubschrauber, mehrere Autos gingen in Flammen auf.

In einem der Hubschrauber waren vier Passagiere mit einem Piloten unterwegs, in dem anderen Helikopter befand sich nur der Pilot.