Mann (55) ist unheilbar krank: Nach bitterer Diagnose fällt er eine Entscheidung

Doug Ruch (55) verteilte auf seiner Reise zum Beispiel Pizza an Bedürftige ... © Screenshot/GoFundMe

"Ich dachte mir: Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann zu Hause sitzen und auf den Tod warten oder ich kann rausgehen und leben", sagte er dem Sender KGO.

Ruch entschied sich für Variante zwei, ist inzwischen in besonderer Mission unterwegs und will auf seine letzten Tage noch etwas Gutes tun. Sein Ziel: in jedem der 50 US-Bundesstaaten ehrenamtlich arbeiten und anderen Menschen helfen.

Während seiner "Dying to Serve"-Tour habe der Mann aus San Antonio (Texas) viel Wunderbares erleben dürfen. Seiner Gesundheit sei das zuträglich gewesen, wie er im Interview mit People erzählte. "Das Morgen ist für niemanden von uns garantiert und jetzt kann ich so leben, als gäbe es kein Morgen", so der 55-Jährige.

Ruch reist seit Jahresbeginn quer durchs Land, packte dabei etwa Kartoffelsäcke bei einer Tafel in Idaho oder gab Essen an Senioren in Oregon aus. Demnächst stünden laut NBC News Essenkochen in Montana und das Aushelfen in einem Café in South Dakota auf dem Programm.