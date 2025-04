Kroko-Horror auf Golfplatz: Riesiger Alligator schleicht übers Grün

Kiawah Island (South Carolina/USA) - Was schleicht denn da übers Grün? Auf einem Golfplatz in den USA wurde ein ganz besonders verstörendes Video aufgenommen.

"Großes Lob an den Kameramann, dass er so nah herangekommen ist", stellte "Ricks Golf" fest.

So geschehen bei einer launigen Golfrunde auf dem mondänen Kiawah Ocean Course im US-Bundesstaat South Carolina.

Auf vielen Golfplätzen in den USA wimmelt es nur so von Alligatoren. Erst im März kam es bei einem PGA-Turnier in Palm Beach zu einem merkwürdigen Zwischenfall, als eine kleine Panzerechse unvermittelt zu Golfstar Billy Herschel kroch und ihm am Abschlag hinderte. Der Profi verzog keine Miene und scheuchte das Tier zurück in seinen Teich.

Obwohl Menschen nicht zur bevorzugten Beute von Alligatoren zählen, kommt es dennoch immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Zuletzt erwischte es eine 60-Jährige in Texas.