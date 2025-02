Golf-Star will gerade einlochen, doch plötzlich wird es tierisch gefährlich

Palm Beach (USA) - Golf-Star und Alligator-Flüsterer! Billy Horschel (38) macht mit dem Eisen in der Hand stets eine gute Figur - selbst wenn ein prähistorisches Raubtier den Kurs betritt.

"Jemand hätte zu Loch acht gehen und einen Rechen holen müssen, aber ich stand nur 20 Meter weg, also bin ich hin und habe ihn weggeschoben."

Darin geht der 38-Jährige - Golfschläger voraus - auf den Alligator zu, der daraufhin blitzschnell die Flucht ergreift und sich wieder in den angrenzenden Teich verzieht. Mutig begleitet der Golfer das Reptil noch ins Wasser, während der ebenfalls anwesende Sicherheitsmitarbeiter nur zuschaut.

Am Donnerstag verscheuchte der US-Amerikaner nämlich ganz lässig einen tierischen Besucher während des PGA National in Palm Beach, wie ein anschließend im Netz verbreitetes Video zeigt.

Mike Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Beamte hatte wohl sogar damit geliebäugelt, seinen Taser zu benutzen, doch der in Florida geborene Sportler ist das Leben mit den Panzerechsen gewohnt.

"Ich habe keine Angst vor Alligatoren", so Horschel. "Die meiste Zeit haben sie mehr Angst vor dir, als du vor ihnen. Nur in der Paarungszeit sind sie etwas aggressiv, gerade in der Nähe ihres Nests, und gehen manchmal auf dich los."

"Aber mein Vater hat sie früher einfach am Schwanz gepackt und zurück ins Wasser geworfen", verriet der Golfer. "Also ist es wirklich keine große Sache."