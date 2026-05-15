Kunde will sechs Jahre jünger aussehen und stellt Friseur vor schwierige Entscheidung

Glasgow (USA) - Nach gut neun Jahren hat dieser Mann genug von seiner kahlen Stelle auf dem Kopf. Um endlich eine haarige Veränderung zu erleben, fuhr er deshalb zum Profi nach Glasgow , der ihn direkt vor eine schwierige Entscheidung stellen musste.

Barber Grant musste bei seinem Kunden (31) eine schwierige Entscheidung treffen: Kaschieren oder Glatze? © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Wer den Instagram-Barber Grant kennt, weiß, dass der Friseur auch vor schwierigen Fällen nicht zurückschreckt. Auch sein aktueller Kunde kam mit einem Problem zu ihm, was nicht gerade leicht zu lösen war.

"Ich bin eigentlich nur hergekommen, um obenrum etwas richten zu lassen", erklärt der 31-Jährige in einem Instagramvideo. Konkret geht es um sein lichtes Haar im Bereich der Stirn, was sich bereits stark nach hinten über den Kopf gezogen hat. "Sobald der Bart anfing zu wachsen, ging das Haar obenrum zurück", so Grants vollbärtiger Kunde.

Der Friseur will eines gleich zu Beginn klarstellen: "Wollen wir die Stelle kaschieren oder sollen wir auf Glatze gehen?", fragt er seinen Kunden. "Das ist hier die schwierige Entscheidung."

Der 31-Jährige setzt sein ganzes Vertrauen in Grants Talent und möchte so viel wie möglich Haar behalten - sofern es seine kahlen Stellen bedecken kann. Als erfahrener Experte weist ihn der Barber dann aber auch darauf hin, dass er am Morgen künftig länger im Bad bräuchte, da die gewünschte Frisur etwas mehr Styling benötigt.

Doch sein Kunde will das Wagnis eingehen und bittet den US-Friseur auch darum, seinen Bart in Form zu bringen. Statt des derzeitigen Rauschebart-Modells soll er in Zukunft markant und konturiert aussehen.