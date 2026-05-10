Pfui! Schulräte bezeichnen Schüler als "OnlyFans-Crew" uns lösen damit Shitstorm aus
Kalifornien (USA) - An einer Schule im kalifornischen Temecula herrscht dicke Luft. Der Grund: Offizielle des Schulrats sollen sich über ein Foto ihrer Schützlinge lustig gemacht haben. Es zeigt Mitglieder des Wasserball-Teams, oberkörperfrei und mit heruntergelassenen Hosen, wie sie ihre Kollegen aus der Baseball-Mannschaft anfeuern.
Um ihrem Support Nachdruck zu verleihen, malten sich die Wasserballer die Buchstaben "B-E-A-R-S-!" - in Anspielung auf den Teamnamen der Baseballer - auf die blanke Brust. Unter ihren Jeans trugen die Schüler knappe Speedo-Badehosen.
Für Joseph Komrosky und Jen Wiersma war das ein Dorn im Auge. Während der Schulrats-Vorsitzende die Truppe mit der Stripper-Kombo "Chippendales" verglich, bezeichnete Ratsmitglied Wiersma die jungen Sportler als "OnlyFans-Crew".
Der Skandal war perfekt. Wie die New York Post berichtete, explodierten nach den anzüglichen Äußerungen die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken. Nutzer warfen den Verantwortlichen vor, die Jugendlichen sexualisiert und öffentlich bloßgestellt zu haben.
Auch Eltern meldeten sich zu Wort und forderten Konsequenzen. Einige sprachen sogar davon, dass Komrosky und Wiersma ihr Amt niederlegen sollten.
Mitglieder des Schulrats gelten als konservativ
Eine Mutter, die bei der Wasserballer-Aktion live vor Ort war, teilte mit, dass Fans und Baseballer begeistert gewesen seien. "Alle haben die Unterstützung sehr geschätzt und fanden das ziemlich cool", sagte sie.
Ob Komrosky und Wiersma mit Konsequenzen rechnen müssen, ist nicht klar. Laut Post seien beide, die als konservative Mitglieder des Schulrats gelten, bereits in der Vergangenheit mit provokanten Aussagen aufgefallen.
Ihre eher altbackene Haltung untermauerten beide in öffentlichen Chats zum "Speedo-Skandal". Dort diskutierten sie darüber, ob es überhaupt zulässig sei, dass sich Schüler öffentlich so zeigen.
Komrosky wünschte sich außerdem eine strengere Kleiderordnung an der Highschool, Wiersma sprach sich gar für einen festen Dresscode aus.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/jen4tvusd, tvhsboyswaterpolo