Pfui! Schulräte bezeichnen Schüler als "OnlyFans-Crew" uns lösen damit Shitstorm aus

606 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Weil Schüler in knappen Badehosen andere Schüler anfeuerten, verglichen sie Mitglieder des Schulrats mit den "Chippendales" und zogen Parallelen zu OnlyFans.

Von Marcus Scholz

Kalifornien (USA) - An einer Schule im kalifornischen Temecula herrscht dicke Luft. Der Grund: Offizielle des Schulrats sollen sich über ein Foto ihrer Schützlinge lustig gemacht haben. Es zeigt Mitglieder des Wasserball-Teams, oberkörperfrei und mit heruntergelassenen Hosen, wie sie ihre Kollegen aus der Baseball-Mannschaft anfeuern.

Jen Wiersma (l.) und Joseph Komrosky gelten unter ihren Kollegen im Schulrat als konservativ.
Jen Wiersma (l.) und Joseph Komrosky gelten unter ihren Kollegen im Schulrat als konservativ.  © Screenshot/Instagram/jen4tvusd

Um ihrem Support Nachdruck zu verleihen, malten sich die Wasserballer die Buchstaben "B-E-A-R-S-!" - in Anspielung auf den Teamnamen der Baseballer - auf die blanke Brust. Unter ihren Jeans trugen die Schüler knappe Speedo-Badehosen.

Für Joseph Komrosky und Jen Wiersma war das ein Dorn im Auge. Während der Schulrats-Vorsitzende die Truppe mit der Stripper-Kombo "Chippendales" verglich, bezeichnete Ratsmitglied Wiersma die jungen Sportler als "OnlyFans-Crew".

Der Skandal war perfekt. Wie die New York Post berichtete, explodierten nach den anzüglichen Äußerungen die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken. Nutzer warfen den Verantwortlichen vor, die Jugendlichen sexualisiert und öffentlich bloßgestellt zu haben.

Mit dem Kopf durch die Glastür: Reality-Star stirbt mit nur 35 Jahren
Aus aller Welt Mit dem Kopf durch die Glastür: Reality-Star stirbt mit nur 35 Jahren

Auch Eltern meldeten sich zu Wort und forderten Konsequenzen. Einige sprachen sogar davon, dass Komrosky und Wiersma ihr Amt niederlegen sollten.

Mitglieder des Schulrats gelten als konservativ

Mitglieder des Wasserball-Teams der Temecula Valley High School posierten im November 2025 für ein Foto. Wie viele der jungen Wasserballer davon am jüngsten "Skandal" beteiligt waren, ist nicht bekannt.
Mitglieder des Wasserball-Teams der Temecula Valley High School posierten im November 2025 für ein Foto. Wie viele der jungen Wasserballer davon am jüngsten "Skandal" beteiligt waren, ist nicht bekannt.  © Screenshot/Instagram/tvhsboyswaterpolo

Eine Mutter, die bei der Wasserballer-Aktion live vor Ort war, teilte mit, dass Fans und Baseballer begeistert gewesen seien. "Alle haben die Unterstützung sehr geschätzt und fanden das ziemlich cool", sagte sie.

Ob Komrosky und Wiersma mit Konsequenzen rechnen müssen, ist nicht klar. Laut Post seien beide, die als konservative Mitglieder des Schulrats gelten, bereits in der Vergangenheit mit provokanten Aussagen aufgefallen.

Ihre eher altbackene Haltung untermauerten beide in öffentlichen Chats zum "Speedo-Skandal". Dort diskutierten sie darüber, ob es überhaupt zulässig sei, dass sich Schüler öffentlich so zeigen.

An Hantavirus gestorbene Frau vorher im Flieger unterwegs: WHO sucht 82 Fluggäste
Aus aller Welt An Hantavirus gestorbene Frau vorher im Flieger unterwegs: WHO sucht 82 Fluggäste

Komrosky wünschte sich außerdem eine strengere Kleiderordnung an der Highschool, Wiersma sprach sich gar für einen festen Dresscode aus.

Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/jen4tvusd, tvhsboyswaterpolo

Mehr zum Thema Aus aller Welt: