Pfui! Schulräte bezeichnen Schüler als "OnlyFans-Crew" uns lösen damit Shitstorm aus

Kalifornien (USA) - An einer Schule im kalifornischen Temecula herrscht dicke Luft. Der Grund: Offizielle des Schulrats sollen sich über ein Foto ihrer Schützlinge lustig gemacht haben. Es zeigt Mitglieder des Wasserball-Teams, oberkörperfrei und mit heruntergelassenen Hosen, wie sie ihre Kollegen aus der Baseball-Mannschaft anfeuern.

Jen Wiersma (l.) und Joseph Komrosky gelten unter ihren Kollegen im Schulrat als konservativ. © Screenshot/Instagram/jen4tvusd

Um ihrem Support Nachdruck zu verleihen, malten sich die Wasserballer die Buchstaben "B-E-A-R-S-!" - in Anspielung auf den Teamnamen der Baseballer - auf die blanke Brust. Unter ihren Jeans trugen die Schüler knappe Speedo-Badehosen.

Für Joseph Komrosky und Jen Wiersma war das ein Dorn im Auge. Während der Schulrats-Vorsitzende die Truppe mit der Stripper-Kombo "Chippendales" verglich, bezeichnete Ratsmitglied Wiersma die jungen Sportler als "OnlyFans-Crew".

Der Skandal war perfekt. Wie die New York Post berichtete, explodierten nach den anzüglichen Äußerungen die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken. Nutzer warfen den Verantwortlichen vor, die Jugendlichen sexualisiert und öffentlich bloßgestellt zu haben.

Auch Eltern meldeten sich zu Wort und forderten Konsequenzen. Einige sprachen sogar davon, dass Komrosky und Wiersma ihr Amt niederlegen sollten.