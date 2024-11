Kurz vor Black Friday: Massive Störung beim Bezahldienst PayPal!

Am heutigen Donnerstag gibt es bei PayPal eine massive Störung. © Sebastian Kahnert/dpa

Auf der Plattform allestörungen.de wurden in den vergangenen Stunden zahlreiche Störungen des Bezahldienstes PayPal gemeldet.

Auf X schreibt das Unternehmen am heutigen Donnerstag: "Wir haben zurzeit eine technische Störung in unseren Telefonleitungen, weshalb wir nicht erreichbar sind. Unsere Techniker arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Bitte haben Sie etwas Geduld."

Gegen 14 Uhr scheint die Störung behoben zu sein. Die Meldungen wurden weniger und man konnte sich wieder wie gewohnt einloggen.