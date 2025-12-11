Kurz vor Euro-Einführung: Regierung nach massiven Protesten zurückgetreten

In den letzten Wochen kam es in Bulgarien zu massiven Protesten. © Valentina Petrova/AP/dpa

Seit zwei Wochen waren landesweit Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die im Haushaltsentwurf für 2026 geplante Erhöhungen der Sozialbeiträge zu demonstrieren.

Erst am Mittwochabend kam es in der Hauptstadt Sofia zu einem riesigen Protest, bei dem erneut der Rücktritt der Regierung um Ministerpräsident Rossen Scheljaskow (57) gefordert wurde. Nach einer Parlamentssitzung am Donnerstag dankte die Regierung schließlich ab, wie die bulgarische Zeitung "Sega" berichtete.

Ministerpräsident Scheljaskow hatte zuvor noch erklärt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt sei, das "Schiff zu verlassen".

Das Land am Schwarzen Meer steht damit drei Wochen vor der geplanten Einführung des Euros ohne Regierung da.