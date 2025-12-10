Mädchen kritzelt Fleck auf Puppe: Was dann passiert, ändert für Mutter alles

Inverness (Vereinigtes Königreich) - Als Frith Zerfahs (45) ihre Tochter dabei erwischte, wie diese ihre Puppe bemalte, gab es für das kleine Mädchen keinerlei Konsequenzen. Für ihre Mutter änderte der Vorfall allerdings alles.

Die Tochter von Frith Zerfahs (45) bemalte ihre Puppe mit einem lilafarbenen Stift. Als Vorbild nahm sie ihre Mutter, die mit einem großen Feuermal im Gesicht geboren wurde. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/frithonlife

Das Mädchen hatte ihr geliebtes Spielzeug nämlich so gestaltet, wie sie ihre Mutter tagtäglich sah: mit einem lilafarbenen Muttermal im Gesicht. "Was mir das persönlich bedeutete, ist unbeschreiblich", erinnert sich Frith auf Instagram. "Ich war bereits auf dem Weg zu Selbstakzeptanz und Selbstliebe, aber ihre Kritzeleien gaben dem Ganzen die entscheidende Wendung."

Der Schottin, die mit dem sogenannten Portweinfleck bzw. einem Feuermal auf die Welt kam, wurde mit einem Mal klar, dass sie "gut genug" ist, wie sie ist. Und es sollte das Leben der Familie auf den Kopf stellen:

Nachdem die dreifache Mutter das Video von sich und der bekritzelten Puppe auf Social Media geteilt hatte, folgten ihr plötzlich Tausende von Menschen. Frith verdiente völlig ungeplant mit einem Mal Geld im Internet.

"Ich konnte meinen Polizeiberuf aufgeben, der sich so gar nicht mit dem Familienleben vereinbaren ließ, und nun von zu Hause aus bei meinen Kindern arbeiten", so die ehemalige Beamtin aus der Nähe von Inverness gegenüber Daily Record.