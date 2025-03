Baby sieht sich zum ersten Mal im Spiegel: Die Reaktion ist zuckersüß

Das Mädchen war gerade mal vier Monate alt, als sie Papa Chris mit beiden Händen hoch- und vor den Spiegel hob. Was danach folgte, hielt Mama Hannah mit ihrem Handy fest und veröffentlichte es dann bei TikTok .

Der Moment, der so viele glücklich machte: Baby Presley muss beim Blick in den Spiegel herzlich lachen. © Screenshot/TikTok/tiredteachersboutique

Erst nach einigen Sekunden fiel dem Mädchen im wahrsten Sinne des Wortes die Kinnlade nach unten und es begann, lauthals zu kichern und zu plappern.

Und weil Lachen ansteckend ist, konnte sich auch Presleys Vater ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Ich habe es geliebt, den Gesichtsausdruck zu beobachten. Er ist so verliebt in sie", sagte Hannah über ihren Ehemann.

"Das Gesicht des Vaters! So voller Liebe", wollte auch ein TikTok-User erkannt haben. Ein anderer kommentierte das Video mit der Feststellung, dass das Lachen eines Babys das beste Geräusch der Welt sei.

Dr. Gary Kirkilas, Kinderarzt in der Kinderklinik von Phoenix (Arizona) ordnete das Lachen der kleinen Presley derweil aus medizinischer Sicht ein. "Wenn ein vier Monate altes Baby sich selbst im Spiegel anlächelt, lächelt es einfach das Gesicht eines anderen Menschen an, nicht sein eigenes", so Kirkilas.

Der Grund ist simpel! Bis Kinder eineinhalb bis zwei Jahre alt sind, würden sie sich nicht als eigenständige Person, sondern als Teil ihrer Bezugsperson - häufig der Mutter - wahrnehmen. Presley wusste also wahrscheinlich nicht, dass sie so herzlich über sich selbst gelacht hatte.