Lehrerin rettet Fledermaus – Wenige Wochen später stirbt sie!

Als die Kunstlehrerin Leah Seneng (†60) versuchte, einer Fledermaus zu helfen, wurde sie von dem Tier gebissen. © Screenshot/Facebook/Leah C. Seneng

Im Oktober entdeckte die Lehrerin Leah Seneng in ihrem Klassenzimmer eine Fledermaus, die regungslos am Boden lag, berichtete die New York Post.

Sie versuchte, dem kleinen Tier zu helfen und es nach draußen zu bringen.

Doch als sie sich dem Wesen näherte, erwachte die Fledermaus plötzlich, flog wild umher und biss nach der 60-Jährigen.

Anfangs nahm Leah den Vorfall nicht ernst und dachte sich nichts dabei. Doch einen Monat später wurde sie schwer krank.

Ihre Tochter brachte sie in ein Krankenhaus, doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Leah Seneng fiel ins Koma und starb an den Folgen einer Tollwutinfektion.