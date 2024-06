Letztes Selfie: Frau wird von historischer Lokomotive erfasst und stirbt!

Nopala de Villagrán (Mexiko) - Bei einem tragischen Unglück verlor eine Frau in Mexiko ihr Leben.

Die Kollision mit dem Dampfzug überlebte die Frau nicht. (Symbolfoto) © 123RF/serjio74

Wie "The Sun" berichtet, ereignete sich der Unfall am vergangenen Dienstag, als die Frau ein Selfie mit der Empress, einem alten Dampfzug, machen wollte. Videoaufnahmen zeigen, wie die Frau gefährlich nah am Rand der Gleise steht.

Kurz darauf stolpert sie, der einfahrende Zug nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Die Frau wird von ihm am Kopf erfasst, stürzt zu Boden.

Passanten reagierten geschockt und versuchten, den Körper der Frau wieder aus dem vorbeifahrenden Zug zu ziehen. Rettungskräfte bemühten sich, das Leben der Frau zu retten - vergeblich. Sie verstarb am Unfallort.