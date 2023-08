Luxus-Schleuser: Mega-Jacht mit 51 Migranten unterwegs!

Athen - Die griechische Küstenwache hat drei mutmaßliche Schleuser festgenommen, die 51 Migranten an Bord einer Luxusjacht von der türkischen Küste zur griechischen Jet-Set-Insel Mykonos gebracht haben sollen.

Die griechische Küstenwache mit der Luxusjacht, auf der 51 Migranten eingeschleust wurden. © Hellenic Coast Guard

Die Migranten seien am Mittwoch auf Mykonos in Gewahrsam genommen worden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Bei ihrer Befragung hätten sie genaue Angaben zu den mutmaßlichen Schleusern und der rund 27 Meter langen Motorjacht "Aurora" gemacht.

Die Küstenwache setzte daraufhin vier Patrouillenboote und einen Hubschrauber ein und fand die Jacht, die unter der Flagge des US-Bundesstaates Delaware unterwegs war, vor der Insel Patmos.

Die Behörden veröffentlichten ein entsprechendes Video und Bilder. Die Migranten hätten die drei Männer an Bord als die verantwortlichen Schleuser zweifelsfrei identifiziert - sie seien festgenommen worden.