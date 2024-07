Familienurlaub endet im Drama: Vater auf Mallorca schwer verletzt

Mallorca (Spanien) - Ein britischer Tourist muss auf Mallorca um sein Leben kämpfen, nachdem er beim Spielen mit seinen Kindern kopfüber in einen Bach gestürzt ist.

Das tragische Unglück ereignete sich auf Mallorca. © 123RF/boarding1now

Der 46-Jährige hatte am vergangenen Mittwoch mit seinen Kindern auf einem Parkplatz in der Nähe eines Baches in dem Ort Camp de Mar gespielt und war dabei über eine 60 Zentimeter hohe Mauer geklettert, die das Gewässer umgab.

Kurz darauf rutschte er aus und schlug mit dem Kopf gefährlich auf dem Felsen auf, berichtete The Sun.

Gegen 21 Uhr wurden Rettungskräfte gerufen, die den Familienvater am Unfallort stabilisieren konnten.

Er kämpft jedoch immer noch um sein Leben, da er durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Außerdem wurden zahlreiche Prellungen festgestellt.