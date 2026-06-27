Deutscher entführt Tochter (6) auf Mallorca, ändert sein Aussehen und verwischt Spuren

Palma - Ein Deutscher hat seine sechsjährige Tochter auf Mallorca entführt und ist mit ihr mehr als 2000 Kilometer quer durch Europa bis in den Kosovo gefahren. Dort sei der Mann festgenommen worden, teilte die spanische Polizei mit. Das Mädchen sei wohlauf.

Das Mädchen lebte zuletzt auf Mallorca, wurde dort entführt. © Clara Margais/dpa

Der Mann habe das Mädchen Medienberichten zufolge vor zwei Wochen nicht wie mit der rumänischen Mutter verabredet zur Schule auf Mallorca gebracht, sondern sei mit ihr verschwunden.

Inzwischen konnte die Mutter ihre Tochter wieder in die Arme nehmen und kehrte mit ihr wohlbehalten an ihren Wohnort auf der Ferieninsel zurück, hieß es in einer Mitteilung der Polizei in Palma.

Als der Deutsche der Mutter mitteilte, er habe Spanien mit der gemeinsamen Tochter verlassen, hatte die Frau Anzeige erstattet. "Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine spontane Aktion handelte, sondern um eine geplante Flucht", betonte die Polizei.

Um seine Spuren zu verwischen, löschte der Mann seine Accounts in sozialen Medien und kündigte seine Bankkonten.

Die eigene Tochter soll er zeitweise im Kofferraum seines Autos versteckt haben, damit sie bei Kontrollen auf der Fähre zum Festland oder an Grenzen nicht auffiel. Zudem änderte der Vater mehrfach das eigene Erscheinungsbild, um nicht erkannt zu werden.