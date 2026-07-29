Brutale Attacke auf Mallorca: Zwei junge Deutsche schlagen Tourist die Zähne aus
Playa de Palma (Mallorca) - Zwei Deutsche (19, 20) haben Samstagnacht an der Playa de Palma, am Balneario 5, einen ebenfalls aus Deutschland stammenden Urlauber offenbar grundlos brutal zusammengeschlagen.
Wie die Mallorca Zeitung berichtet, war das Opfer mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, als sich die beiden Männer ohne ersichtlichen Grund näherten und auf es einschlugen.
Der Urlauber erlitt dabei schwere Verletzungen, darunter zwei ausgeschlagene Zähne sowie eine gebrochene Nase und einen gebrochenen Wangenknochen.
Wie ein Sprecher der Nationalpolizei mitteilte, ließen die Täter den bewusstlosen Mann nach den zahlreichen Schlägen auf der Strandpromenade zurück.
Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Beide Männer wurden festgenommen
Die beiden Männer ergriffen zunächst die Flucht, wurden jedoch wenig später von der Polizei festgenommen, nachdem die Freunde des Opfers die Beamten alarmiert hatten. Bei der Festnahme reagierte einer der Angreifer aggressiv und schlug auf einen Polizisten ein. Beide wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.
Am Montag mussten sich die jungen Männer vor Gericht verantworten und wurden gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt.
Titelfoto: Ingo Wohlfeil/dpa