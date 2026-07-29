Brutale Attacke auf Mallorca: Zwei junge Deutsche schlagen Tourist die Zähne aus

Playa de Palma (Mallorca) - Zwei Deutsche (19, 20) haben Samstagnacht an der Playa de Palma, am Balneario 5 , einen ebenfalls aus Deutschland stammenden Urlauber offenbar grundlos brutal zusammengeschlagen.

Die Polizei konnte die beiden Männer aufspüren und festnehmen. (Symbolfoto) © Ingo Wohlfeil/dpa

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, war das Opfer mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, als sich die beiden Männer ohne ersichtlichen Grund näherten und auf es einschlugen.

Der Urlauber erlitt dabei schwere Verletzungen, darunter zwei ausgeschlagene Zähne sowie eine gebrochene Nase und einen gebrochenen Wangenknochen.

Wie ein Sprecher der Nationalpolizei mitteilte, ließen die Täter den bewusstlosen Mann nach den zahlreichen Schlägen auf der Strandpromenade zurück.

Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.