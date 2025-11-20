Deutscher missbraucht schlafende Frau: Urteil sorgt für Aufsehen

Palmanova (Mallorca) - Ein Deutscher hat auf Mallorca eine schlafende Frau missbraucht - und wurde nun dafür am Mittwoch vor Gericht verurteilt.

Der Mann hat zugegeben, die schlafende Frau sexuell missbraucht zu haben. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hatte der Mann am 12. August 2021 in Palmanova eine Party in seiner Wohnung veranstaltet, bei der die Frau betrunken auf seinem Bett eingeschlafen war.

Diesen hilflosen Zustand nutzte der Deutsche aus, um sich in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages entsprechend an ihr zu vergehen.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten Vergewaltigung vorgeworfen und deshalb auch zehn Jahre Gefängnis gefordert.

Vor Gericht wurden jedoch strafmildernde Umstände berücksichtigt, da sich das Verfahren sehr lange hingezogen und er 25.000 Euro als Entschädigung an das Opfer gezahlt hatte.