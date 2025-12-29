Brandanschlag in Wohnhaus: Polizei befürchtet Rückkehr des Täters
Sa Coma (Mallorca) - Erschreckender Zwischenfall auf der Urlaubsinsel Mallorca! Am Samstagmorgen hat sich in der Touri-Stadt Sa Coma ein Brandanschlag ereignet.
Gegen 7.20 Uhr war in der Tiefgarage eines sechsstöckigen Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet. Die Flammen hätten sich schnell auf das Treppenhaus ausgebreitet und für eine Menge Rauch gesorgt.
Laut Polizei war das geparkte Hybrid-Fahrzeug einer Frau und ihres Sohnes offenbar gezielt angezündet worden. Ermittler hätten Anzeichen von Brandbeschleunigern festgestellt.
Die zwei betroffenen Personen sind bei örtlichen Ämtern als Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt registriert. Ihr Schutz wurde erhöht, da die Polizei eine Rückkehr des Täters befürchtet.
Infolge des Brandes mussten 22 Menschen vom Rettungsdienst wegen leichten Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Darunter waren auch viele Polizisten und Feuerwehrleute, heißt es im Medienbericht.
Ein Teil der rund 80 Evakuierten durfte mittlerweile in die Wohnungen zurückkehren. Für den Trakt direkt über dem Brandherd besteht jedoch ein Betretungsverbot. Ein Sachverständiger wird zunächst die Räumlichkeiten prüfen. Mindestens so lange müssen rund 50 Leute entweder bei Verwandten oder in einer Sporthalle unterkommen.
