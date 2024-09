Deutscher Tourist randaliert im Hotelzimmer und liefert dafür merkwürdige Begründung

Bei dem Vorfall entstanden mehrere Schäden im Hotelzimmer. (Symbolbild) © 123rf/zatletic

Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel in S'Arenal am vergangenen Mittwoch, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet. Am frühen Morgen erhielten Polizisten den Anruf eines aufgeregten Hotelmitarbeiters.

Er rief an, weil ein Mann Schäden im Hotelzimmer angerichtet hatte. Das hatte er wohl laut dem Mitarbeiter auch selbst zugegeben.

Zuvor war der Urlauber nämlich eigenständig an der Rezeption erschienen - mit einer Klimaanlage unter dem Arm.

Daraufhin hatte er dem Rezeptionisten erklärt, dass ihm in seinem Zimmer schlicht und ergreifend zu kalt gewesen sei. Anscheinend wusste er sich nicht anders zu helfen, also ging es gleich dem gesamten Gerät an den Kragen.

Die eingetroffene Patrouille, bestehend aus spanischen und deutschen Polizisten, befragte die Gäste des Hotelzimmers und nahm die Schäden auf. Dabei stellten sie fest, dass der Deutsche nicht gelogen hatte.