Eiskalt! Mallorca-Bürgermeister lässt Luxushotel das Wasser abdrehen

Alles in Kürze

Das "La Residencia" in Deià wird an mehreren Tagen in der Woche von der Wasserversorgung abgeschnitten. © Screenshot/Facebook/La Residencia, A Belmond Hotel

Wie aus einer offiziellen Mitteilung der Verwaltung bei Facebook hervorgeht, ist die Versorgung der 5-Sterne-Unterkunft "La Residencia" unter der Woche am Montag, Mittwoch und Freitag bis auf Weiteres unterbrochen.

Offenbar sind vor allem die Pools ein Problem, da sie extrem viel Wasser benötigen. Generell zählen Hotels zu den größten Verbrauchern des besonders wertvollen Guts.

Die Betreiber des "La Residencia" müssen infolge der Anordnung nun umdisponieren und ein eigenes System nutzen. "Das Wasser kommt mit einem Transport zu uns", erklärte eine Mitarbeiterin gegenüber der BILD.

Laut Verfügung sind von der Versorgungs-Unterbrechung jedoch längst nicht nur das Hotel, sondern auch ganze Stadtgebiete betroffen. So sitzen unter anderem La Cala, s'Empeltada oder Llucalcari in denselben Zeiträumen auf dem Trockenen. Wer Wasser braucht, muss es an anderen Tagen bunkern.