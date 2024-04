Es geht wieder los! Heute Saison-Eröffnung auf Malle, doch die Sache gefällt nicht allen

Palma - Auf Mallorca geht die Partysaison 2024 los. Der inoffizielle Startschuss ist das viertägige Opening des Kultlokals Bierkönig an der Playa de Palma, das am heutigen Mittwoch beginnt.

Ab nächster Woche geht's im Megapark wieder los. © dpa/Clara Margais

In der Woche darauf zieht der größte Konkurrent, der Megapark, nach.

Die beiden größten Diskotheken der deutschen Partyhochburg sind am sogenannten Ballermann zwar schon seit Wochen geöffnet (tatsächlich macht der Bierkönig gar keine Winterpause!), aber erst mit dem Opening-Fest wird es traditionell so richtig voll am beliebten Strandabschnitt der spanischen Mittelmeerinsel.

Ein offizielles Programm für die viertägige Party gibt es noch nicht. Mit den Bierkönig-Stars Mia Julia (37), Peter Wackel (47) und Tim Toupet (52) kann aber auf jeden Fall gerechnet werden.

Mit dabei im Megapark: Mickie Krause (53), dessen erster Hit "Zehn nackte Friseusen" in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

"Beim großen Opening kommen die Leute bewusst nach Mallorca, um möglichst viele Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Es scheint für die Fans schon ein Highlight zu sein", sagte der 53 Jahre alte Schlagersänger und Entertainer, der im Münsterland wohnt, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.