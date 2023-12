Hat sich ein Mann selbst in die Brust gestochen, um seine Freundin ins Gefängnis zu bringen?

Wer ist der wahre Täter? Für die mallorquinische Polizei deutete zunächst alles auf die Frau hin, nun auf den Mann. (Symbolbild) © 123RF/jeanneemmel

Was genau am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Wohnung des Paares auf Mallorca vor sich ging, wird die Beamten wohl noch eine Weile beschäftigen.

Was klar ist: Am 26. Dezember nach 22 Uhr wurde ein 58-Jähriger in ein Krankenhaus auf der Insel eingeliefert. Er hatte einen Messerstich in der Brust. Die Beamten trafen seine offenbar alkoholisierte Freundin an, die widersprüchliche Aussagen zum Tatgeschehen machte. Das berichtete die "Mallorca Zeitung".

So habe die Marokkanerin zunächst gesagt, dass wohl ein Einbrecher in die Wohnung gekommen sein. Danach sprach sie angeblich davon, dass ihr Partner in einer Bar angegriffen worden sei.

Für die Beamten wirkten diese Widersprüche zunächst verdächtig. Doch waren es möglicherweise nur die Erklärungsversuche einer verzweifelten Frau?