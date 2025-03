Horror-Fund auf Mallorca: Urlauber machen schockierende Entdeckung am Strand!

Can Pastilla (Spanien) - Eine Touristengruppe machte auf Mallorca eine schockierende Entdeckung an einem beliebten Strandabschnitt!

Die Touristengruppe sah, wie das Meer Überreste eines menschlichen Beins an den Strand spülte. (Symbolbild) © 123RF/pierricklemaret

Wie das spanische Online-Nachrichtenmagazin Ultima Hora berichtet, machten die Urlauber am Samstagmorgen den erschreckenden Fund: Das Meer spülte plötzlich Überreste eines menschlichen Beins an den Strand von Can Pastilla bei Palma.

Sofort verständigten die Touristen die Polizei, doch als die Beamten eintrafen, war das Bein wieder ins Meer zurückgezogen worden.

Kurz darauf tauchte der Körperteil jedoch erneut auf und konnte von den Ermittlern für die Gerichtsmedizin sichergestellt werden.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Überreste zu einer noch nicht identifizierten Frau gehören, deren verwester Körper kurz zuvor aus dem Wasser gezogen worden war.