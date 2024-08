Jacht-Drama vor Mallorca: Deutsche Familie von sinkendem Schiff gerettet

Die Mietjacht ging vor der Küste Mallorcas unter. © X/SALVAMENTO MARÍTIMO

Jacht-Drama vor Camp de Mar.

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr erreichte die Retter ein erster Notruf, berichtete "Última Hora". Eine Mietjacht mit fünf Personen an Bord war in Schieflage geraten - Wasser drang ein, das Boot drohte zu sinken.

Die Seenotrettung schickte das Rettungsschiff Salvamar Libertas los. Auch Schnellboote der Polizei brachen auf. Als die Retter an der Unglücksstelle vor der Küste von Camp de Mar im Süden Mallorcas eintrafen, hielt sich die Jacht nur noch mühsam über Wasser.

Die Besatzung hatte das sinkende Schiff da bereits verlassen, wurde von einem herbeigeeiltem Privatboot aus dem Meer gefischt. Auch ein deutsches Paar und sein Baby waren an Bord der Unglücksjacht - sie kamen mit dem Schrecken davon.