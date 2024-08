Malle-Urlauber stirbt an Vergiftung - Vogelnest schuld?

Ein Tourist aus den Niederlanden ist Ende Juli bewusstlos aufgefunden worden. Er starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, da ein Vogelnest ein Rohr blockierte.

Von Chris Pechmann

Playa de Palma (Spanien) - Ein Ballermann-Tourist (21) aus den Niederlanden ist Ende Juli tot in einer Wohnung an der Playa de Palma auf Mallorca entdeckt worden. Er ist an einer Rauchgas-Vergiftung gestorben. Nach neuen Erkenntnissen hat ein Vogelnest die Gasleitung der Ferienunterkunft verstopft!

Ein 21-jähriger Malle-Urlauber aus den Niederlanden verstarb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Offenbar sorgte ein Vogelnest für ein verstopftes Rohr. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa Darüber berichteten die spanischen Zeitungen "Ultima Hora" und "Crónica Balear" unter Berufung auf Angaben der Mordkommission der Nationalen Polizei. "Ultima Hora" veröffentlichte zudem Fotos, die das Rohr zeigen. Eine Gruppe von elf niederländischen Touristen bewohnte verschiedene Zimmer in dem Airbnb an der Calle Violer. Zwei davon schliefen in einem Raum neben dem Heizraum. Einer von ihnen klagte über Kopfschmerzen, wachte auf und fand seinen Freund auf dem Boden liegend. Er atmete nicht mehr. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte scheiterten. Mallorca Jacht-Drama vor Mallorca: Deutsche Familie von sinkendem Schiff gerettet Ursache des fatalen Vorfalls sei eine schlechte Verbrennung des im Ferienhaus installierten Heizkessels gewesen. Im Rohr steckende Blätter, Gräser sowie Stroh sorgten dafür, dass die Gase nicht abziehen konnten.

Die Polizei gab neue Erkenntnisse zum Vorfall von Ende Juli 2024 bekannt. (Symbolbild) © 123rf/joseh51