Mallorca-Urlaub endet tödlich: Tourist leblos in Ferienwohnung aufgefunden

Mallorca - Ein Ballermann-Tourist wurde am Dienstag tot in seiner Ferienwohnung aufgefunden.

In einer Ferienwohnung in Playa de Palma wurde die Leiche eins 21-jährigen Niederländers entdeckt. (Symbolbild) © joseh51/ 123RF

In einer Strandvilla nahe der Playa de Palma starb ein 21-jähriger Niederländer offenbar an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Ein Mitbewohner hatte den jungen Mann am Dienstagmittag leblos in der Unterkunft vorgefunden, berichtet die spanische Zeitung Ultima Hora.

Rettungskräfte versuchten noch am Unglücksort, den jungen Mann wiederzubeleben, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein weiterer Tourist, der sich in dem Haus befand, soll nicht so sehr mit dem tödlichen Gas in Kontakt geraten sein wie der Verstorbene.

Er wurde dennoch aufgrund starker Kopfschmerzen in ein Krankenhaus gebracht, wo er in einer Überdruckkammer behandelt wurde. Der Urlauber soll sich in einem kritischen Zustand befinden.