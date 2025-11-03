Schockfund auf Mallorca: Frauenleiche an Touristenstrand angespült

Camp de Mar (Spanien) - Auf Mallorca ist innerhalb einer Woche zum zweiten Mal eine Leiche gefunden worden. Diesmal handelt es sich um den Körper einer Frau. Besonders erschütternd: Die Tote war nur teilweise bekleidet, zudem sollen ihr Gliedmaßen gefehlt haben.

Die Leiche der Frau wurde am beliebten Strand von Camp de Mar gefunden. (Archivbild) © Clara Margais/dpa

Der Fundort liegt an einem der beliebtesten Strände der Insel – am Strand von Camp de Mar im Südwesten, wie das Mallorca Magazin berichtet.

Ein Augenzeuge hatte am Samstag kurz nach 18 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er in der Nähe des Ufers etwas Verdächtiges bemerkt hatte.

Mehrere Einsatzkräfte der örtlichen Polizei und der Guardia Civil rückten daraufhin an den Strand aus.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Frau möglicherweise bereits rund zehn Tage im Meer trieb, bevor sie entdeckt wurde.

Nach Angaben der Behörden war der Körper zum Zeitpunkt des Fundes nur mit einer Hose bekleidet. Zudem sollen einzelne Körperteile gefehlt haben.