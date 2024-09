Streit an FKK-Stand eskaliert: Deutscher auf Mallorca von Klippe geschubst!

An einem Strand in der Nähe von Calvià kam es zu einem folgenschweren Streit zwischen zwei Männern. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Am berühmten Playa del Mago, einem der wenigen FKK-Stände Mallorcas in der Nähe von Calvià im Südwesten der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen, gerieten zwei Männer am gestrigen Freitag gegen 13.45 Uhr in Streit.

Doch schnell eskalierte die Situation, wie die Mallorca-Zeitung berichtete: Nachdem es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen war, schubste einer der Beteiligten den deutschen Urlauber von der Klippe herunter, auf der sie standen. Rund sieben Meter stürzte der 32-Jährige in die Tiefe!

Mehrere Augenzeugen verfolgten das furchtbare Geschehen und alarmierten den Rettungsdienst. Als die Rettungskräfte eintrafen, lag das Opfer auf den Felsen unterhalb der Klippe. Ein Wunder, dass der Urlauber den Aufprall überhaupt überlebt hat!

Glücklicherweise kam der Deutsche mit verhältnismäßig geringen Verletzungen davon: Beim Sturz erlitt er schwere Prellungen am Körper sowie erhebliche Schürfwunden im Gesicht und wurde in eine Privatklinik nach Palma gebracht.