Brandanschlag in Wohnhaus: Polizei befürchtet Rückkehr des Täters

Sa Coma (Mallorca) - Erschreckender Zwischenfall auf der Urlaubsinsel Mallorca ! Am Samstagmorgen hat sich in der Touri-Stadt Sa Coma ein Brandanschlag ereignet.

Von einem Hybrid-Fahrzeug in Sa Coma (Mallorca) blieb nach einem Brandanschlag nur noch das Wrack übrig. © Screenshot/X/@BombersdeMca

Gegen 7.20 Uhr war in der Tiefgarage eines sechsstöckigen Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet. Die Flammen hätten sich schnell auf das Treppenhaus ausgebreitet und für eine Menge Rauch gesorgt.

Laut Polizei war das geparkte Hybrid-Fahrzeug einer Frau und ihres Sohnes offenbar gezielt angezündet worden. Ermittler hätten Anzeichen von Brandbeschleunigern festgestellt.

Die zwei betroffenen Personen sind bei örtlichen Ämtern als Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt registriert. Ihr Schutz wurde erhöht, da die Polizei eine Rückkehr des Täters befürchtet.

Infolge des Brandes mussten 22 Menschen vom Rettungsdienst wegen leichten Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Darunter waren auch viele Polizisten und Feuerwehrleute, heißt es im Medienbericht.